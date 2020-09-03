İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ilçeye bağlı Kışla Mahallesi’nde yasa dışı kenevir ekimi yapan 1 kişi yakalandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ilçeye bağlı Kışla Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi yapan 1 kişi yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari ve fiziki takip sonrası ilçeye bağlı Kışla Mahallesi'nde İ.A isimli şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edildi. Yapılan operasyonda İ.A'nın evinde ve bahçesinde yapılan aramada 5 kök Hint keneviri ve 1 kilo 500 gram içime hazır esrar maddesi ele geçirildi. Kenevir maddelerine polis ekiplerince el konulurken, şahıs gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.