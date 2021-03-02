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Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 av tüfeği, uyuşturucu kullanmak için malzemeler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 910 TL para ele geçirildi.


Yakalanan 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

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