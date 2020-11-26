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Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 farklı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Düzce'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 farklı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Çay Mahallesi'nde gerçekleştirilen ilk operasyonda hareketlerinden şüphelenilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 210 gram esrar ele geçirildi.


İkinci operasyonda ise Akınlar Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 4 şahıs gözaltına alınırken şüphelilerin üzerlerinde ve içerisinde bulundukları araç içerisinde yapılan aramalarda 14 gram sentetik kannobinoid, 11 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza maddeleri ele geçirildi.


Her iki olayda yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından adli tahkikat yapıldı.

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