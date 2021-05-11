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Düzce'de uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyciler Mahallesi’nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyciler Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyciler Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların üzerinde, ikamet ve araçlarında yapılan aramada 5 parça halinde toplam 5 gram metamfetamin, 4 parça toplam 4 gram esrar, 2 parça toplam 8 gram skunk, 9 adet sentetik ecza, 160 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kilitli poşet ve alüminyum folyo ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 165 lira ele geçirildi. Şahıslar, uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildikleri adli makamlarda tutuklanarak Çilimli Cezaevine gönderildi.

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