İhlas Haber Ajansı

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Düzce'de uyuşturucu operasyonu

DÜZCE (İHA) – Düzce’ye uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'ye uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Düzce'ye uyuşturucu madde getireceği tespit edilen şüpheliler 27 Temmuz Salı Günü narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 1 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi. 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest kalırken, diğer şahıs ise tutuklandı.

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