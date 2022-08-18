Düzce'de uyuşturucu operasyonu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 5 parça halinde toplam 4 gram metamfetamin maddesi, 4 gram sentetik kannabinoid, bir ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı zamanda, şüpheliden uyuşturucu madde aldığı belirlenen bir şahıs hakkında da işlem yapıldı.