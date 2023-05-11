Düzce'de uyuşturucu satışına geçit yok

DÜZCE(İHA) – Düzce'de teknik ve fiziki takip sonucunda yakalanan uyuşturucu satıcısı uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması dahilinde yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediği tespit edilen D.B. Çiftepınar Mahallesi'nde kullanmakta olduğu araç içerisinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüphelinin kullandığı araç ile merkez ilçe Hüseyin Kıl Mahallesi'nde adresindeki ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde üç ayrı fişek halinde 19 gram metamfetamin, iki ayrı fişek halinde 7 gram bonzai ve 1 gram kubar esrar maddesi, 7,65 mm çapında tabanca ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yürütülen soruşturma süresince yapılan ara yakalamada ise 11 gram Metamfetamin, 8 gram Bonzai ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi yakalanan 2 şüpheli ise hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem gerçekleştirildi.