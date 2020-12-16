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Düzce'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Timleri tarafından düzenlenen operasyonda evlerinde uyuşturucu ile yakalanan 4 kişi, uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.


Düzce'de uyuşturucuyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Körpeşler Mahallesi ve Fevziçakmak Mahallesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda satışa hazır fişekler halinde 9 gram esrar, 18 gram metamfetamin ve 2 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi.


Şüpheli 4 şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi.

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