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Düzce'de uyuşturucudan gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

Düzce’de bir kişinin uyuşturucudan ölümü sonrası düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Düzce'de bir kişinin uyuşturucudan ölümü sonrası düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kaynaşlı ilçesinde bir kişinin uyuşturucu kullanımı sonrası ölümüne ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerin düzenlediği operasyonda, il merkezinde ve Kaynaşlı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ve ölen kişiye uyuşturucu temin ettiği iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 10 fişek halinde satışa hazır vaziyette toplam daralı ağırlığı 50 gram esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak ve yardım, bildirim görevini yerine getirmemek" suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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