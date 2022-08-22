Düzce'de vaka sayısı 50'nin altına düştü

DÜZCE(İHA) – Düzce'de korona virüs vakaları 50'nin altına düştü. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Uyarılar ve vatandaşların tedbirlere uyması işe yaradı. Korona virüs vakalarında ciddi düşüş yaşadık” dedi.

Yaz aylarının başından itibaren dalgalanma içine giren ve hızlı bir şekilde yükselen korna virüs vakalarında gerileme başladı. Geçtiğimiz ay sonu vaka sayılarında 300'lere kadar çıkan Düzce'de oran düşmeye devam ediyor. Covid-19 vakaları bu hafta 50'nin altına indi.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, vatandaşın sağduyusunun vaka saylarını düşürdüğünü belirterek “Düzce'de yapılan uyarılar, hatırlatma dozlarının yapılması, vatandaşlarımızın dikkatleri ve destekleriyle güzel bir düşüş yaşandık. Geçtiğimiz hafta yüzlü rakamlara inmiştik, bu hafta da 50'nin altına indik. Hep birlikte başarabiliriz diyorduk, gördüğümüz gibi başarılıda olduk. Bu sebeple hatırlatma dozu aşısını yaptıran, yapılan uyarıları dikkate alan bütün vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza bu mücadeledeki destekleri için çok teşekkür ediyorum“ ifadelerini kullandı.