Düzce'de valilik koltuğuna Uyanık oturdu

Makama oturur oturmaz Vali Dağlı'ya isteklerini sıralayan Uyanık, şehirdeki yeşil alanlardan okullara kitap desteğine kadar birçok isteğini sıraladı. Okullara kitap desteği ise hayata geçirilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Vali Dr. Zülkif Dağlı, Valilik Makamını temsili olarak, Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu öğrencisi Birsen Uyanık'a devretti. Valilik Makamına gelen Birsen Uyanık'a, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Okul Müdürü ve Öğretmenler eşlik etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle temsili olarak Vali olan Birsen Uyanık, “Sizlerin huzurunuzda bu güzel vatanın ve dünyada tek çocuk bayramı olan 23 Nisan'ı bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları, tüm şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ayrıca bu onurlu makamın gerçek sahibi Dr. Zülkif Dağlı Valimize, kendim ve ilimizdeki tüm çocuklarımız adına saygılarımı sunuyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” dileklerinde bulunarak tüm çocukların bayramını kutladı.

Temsili olarak makama oturan Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu öğrencisi Birsen Uyanık yeşil olma özelliği ile övündüğümüz Düzce ilimizin yeşil alanlarının arttırılmasını, yeşil olan alanların ise koruma altına alınmasını, şelaleler ve yaylalarımızın temiz tutulmasını istiyorum. Çocuk oyun alanlarının çoğaltılmasını istiyorum. Okullara kitap bağışlanmasını, kütüphanesi olmayan okullara kütüphane yapılmasını istedi.

Okullara kitap kampanyası başlatılacak

Birsen Uyank'ın okullara kitap desteği talebini Vali Zülkif Dağlı yerinde buldu. Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'e kampanya başlatılması için talimat veren Dağlı, okullarda öğrencilerin okuyabileceği, okuma alışkanlığı kazandırmak için çalışma başlatılması talimatını verdi.

Vali Dr. Zülkif Dağlı ziyaretçilerine teşekkür ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı, günün anısına öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.