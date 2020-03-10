Düzce'de virüs için önlemler sıklaştırıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tüm dünyada etkili olan ve Türkiye'de de korunma önlemlerinin artırıldığı Koronavirüs'e karşı alınan tedbirlere destek veriyor. Toplu ulaşım araçlarının dezenfektasyon çalışmalarını sıklaştıran Belediye, şimdi de okulların ilaçlanması için çalışma başlattı.

Salgın hastalıkların vatandaşları tedirgin ettiği son günlerde Düzce Belediyesi ortak kullanım alanlarının dezenfekte edilmesi konusunda çalışmalarını sıklaştırdı. Milli Eğitim Bakanlığının okullarda hijyene dikkat edilmesi yönünde uyguladığı tedbirlere ek olarak Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulan özel ekipler okulları dezenfekte etmeye başladı. Konu hakkında yapılan açıklamada “MEB tarafından başlatılan tedbir çalışmalarına destek olarak Düzce Belediyesi de bu çalışmalara destek için Sayın Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'nün talimatları ile okulları ilaçlama çalışması başlattık. 7 kişi ve 3 araç ile kurduğumuz ekibimiz, ilimizde faaliyet gösteren 61 okulda dezenfekte ve ilaçlama yapıyoruz. Bunun yanında toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılan araçlarımızın ilaçlamasını da sıklaştırdık. Halkımızın sağlığı açısından Belediyemiz hiçbir konuda geri durmamakta ve elinden geleni yapmaktadır” denildi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Atay'ın da eşlik ettiği ilaçlama çalışmalarında Atay: “Öncelikle Belediye Başkanımız Sayın Dr. Faruk Özlü'ye bu konuda gösterdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Düzce Belediyesi merkezde bulunan tüm okulların bir hafta içinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını yapacak. İlçelerdeki arkadaşlar ilçe belediyeleri ile birlikte bu çalışmayı yürütecekler” dedi.

Dezenfekte çalışmalarında kullanılan ilaçlar hakkında bilgilendirme yapan yetkililer; temizlik ve bakterilerin arındırılması amacıyla kullanılan ilaçların kokusuz ve insan sağlığına zararsız olduğunun altını çizerek velilerin çocukları için endişelenmemesi gerektiğini belirtti.