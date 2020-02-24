Düzce'de vizyon konferansları sürüyor

Hükümet Devlet Bakanı Prof. Dr. Sabri Tekir olacak.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü organizasyonu ile düzenlenen ve son dönemin en önemli salon etkinlikleri arasında yer alan "Türkiye Vizyon Konferansları” bu hafta da önemli bir isme ev sahipliği yapacak.Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün bizzat ilgilendiği ve Kültür Merkezinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'nin tarihsel gelişimi, kültürü, bilimsel alanda ortaya koyduğu gelişmeler ile son döneme ilişkin gündem konuları üzerine bilgiler aktarılıyor. Programın bu hafta konuğu ise 20. Dönem Milletvekili ve 54. Hükümet Devlet Bakanı Prof. Dr. Sabri Tekir olacak. 28 Şubat Cuma günü saat 18.30'da Kültür Merkezinde düzenlenecek ücretsiz konferansa katılmak isteyen vatandaşlar Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünden telefonla bilgi alabilecek.