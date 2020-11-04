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Düzce'de yaban hayatı foto kapanlara takıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’deki ormanlara kurulan foto kapanlar ile yaban hayatı görüntüledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'deki ormanlara kurulan foto kapanlar ile yaban hayatı görüntüledi. Kurt, boz ayı, yaban domuzu, tilki, vaşak, çakal ve geyikler görüntülere yansırken kamerayı fark eden bir karacanın hareketleri ise dikkat çekti.



Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin dört bir yanında ormanlara kurulan foto kapanlar, bu sefer Düzce'deki ormanlarda yaban hayatını görüntüledi. Yaban hayatın incelenmesi, hayvanların tespit edilmesi ve biyolojik çeşitliliğin artırılması amaçlanarak konulan foto kapanlar, Düzce'deki ormanlarda bulunan hayvanların görüntülerini çekti. Görüntülerde yavruların annesinden beslenme görüntüleri, kurt, boz ayı, yaban domuzu, tilki, vaşak, çakal ve geyikler görüntülendi. Ayrıca foto kapanı fark eden bir karaca kameraya yakın temasa girmesi dikkat çekti.

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