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Düzce'de yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

Düzce ormanlarına yaban hayatını gözlemlemek amacıyla kurulan fotokapanlar, ormanlık alanda gezen karacaları görüntüledi.


Düzce ormanlarındaki doğal yaşam ve çeşitlilik envanteri yapan Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahaları içerisinde ormanlık alanlara fotokapanlar kurdu. Ormanlardaki çeşitliliği belirlemek için harekete geçen Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları fotokapanlarla envanter çalışması yaptı. Fotokapanlarla geyik, karaca, tilki, kurt ve ayılar görüntülendi. Kurulan fotokapanlarla yaban hayat üzerine çalışma yapılacak.


Proje kapsamında kurulan fotokapanlardan elde edilen görüntüler sayesinde Düzce'deki ormanlarda yaşayan hayvanlar belirlenerek envanter oluşturuluyor. Ormanda kurulan fotokapanlara ise en çok geyik, karaca ve ayı görüntüleri yansıdı.

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