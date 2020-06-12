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Düzce'de yağış ve rüzgar etkili oldu

Düzce’de rüzgar ardından başlayan yağış etkili oldu.

Düzce'de rüzgar ardından başlayan yağış etkili oldu. Düzce genelinde bir çok bölgede fırtına nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.


Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde Düzce ve bölgesi için sarı alarm verilmişti. Düzce Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından ilde fırtına ve yağış etkili oldu. Kent merkezindeki ağaçlar fırtınada beşik gibi sallanırken, trafikte de aksamalar meydana geldi. Şiddetli yağıştan etkilenmek istemeyen vatandaşlar ise kapalı alanlara geçti. Fırtına nedeniyle kent gelendi elektrik kesintileri meydana geldi.


Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre yağışlar hafta sonuna kadar devam edecek.

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