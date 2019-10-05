Düzce'de yara bakımı konuşuldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de ‘Yara Bakımına Çok Yönlü Bakış Sempozyumu' gerçekleştirildi. Sempozyumda yaraların insan sağlığı üzerindeki etkileri konuşuldu.

Düzce'de Vali Dr. Zülkif Dağlı öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Balıkesir Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı işbirliğinde ‘Yara Bakımına Çok Yönlü Bakış Sempozyumu' yapıldı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen sempozyuma sağlık yöneticileri ve sağlık çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa katılan Vali Dr. Zülkif Dağlı, Düzce'de böyle bir sempozyumun gerçekleştiğinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek katılan ve emek veren herkese emeklerinden dolayı teşekkür etti. İl dışından gelen misafirlere Konuralp Müzesini muhakkak görmelerini tavsiye etti.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, ise insan hayati boyunca insan vücudunda yaralanmaların meydana geldiğini ve özellikle kronik hastalıklar söz konusu olduğunda yara bakımının çok önemli olduğunu söyledi.

İki gün süren sempozyumda yaraların insan sağlığına çok önemli hasarlar verdiği konuşuldu.