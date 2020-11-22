Düzce'de yasaklara uymayanlara ceza yağdı

Ekipler ayrıca pandemi tedbirlerini birden fazla ihlal eden 7 iş yerini faaliyetten men etti.

Korona virüs dünyayı ve Türkiye'yi etkilemeye devam ederken, Düzce'de vaka sayılarının artmasının önüne geçebilmek için ekipler gece gündüz denetimlerine devam ediyor. Araç trafiğinin olmadığı bölgelerde sigara içme yasağına uymayan 9 kişiye toplam 8 bin 100 TL para cezası kesildi. Ayrıca pandemi tedbirlerinin alındığı ilk günden bu yana maske takmayan 455 kişiye toplam 409 bin TL, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 25 kişiye 78 bin 400 TL, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altı 37 kişiye 119 bin TL, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 131 kişiye 412 bin 650 TL, izolasyon kurallarını ihlal eden 126 kişiye 396 bin 900 TL, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 350 kişiye 150 bin TL, Covid-19 tedbirlerine uymayan 164 iş yerine 516 bin 600 TL ceza kesildi. Karantina ihlali yapan 1 kişiye ise bin 568 lira idari para cezası uygulandı.