Düzce'de yatırımcıya tam destek

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imar planı kapsamında yol yapım çalışmaları ile dere ıslah çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde yapılan imar planı kapsamında, Vali Dr. Zülkif Dağlı koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından yol yapım çalışmaları ile dere ıslah çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda yapılan yol planlamasında ki toplam uzunluğu 2 bin 100 metre olan 7 adet yolda yapılan çalışmalarda sona gelindiği bildirildi. Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada “Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmalarımızın hizmetine sunulmak üzere toplamda, 21,3 kilometrelik yol yapımı için çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, 7 adet yol terasman seviyesine getirilerek asfalt yapım çalışmasına hazır hale getirilmiştir. Terasman seviyesine getirilen yollarda yapılacak olan kanalizasyon, yağmursuyu, aydınlatma ve diğer hatların döşeme çalışmalarının akabinde karayolları standardında asfalt yapım çalışmasına başlanılacaktır. Vali Zülkif Dağlı'nın da hassasiyetle takip ettiği Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde her yola bisiklet ve yaya yürüyüş yolları planlanarak, kullanım ve konforu maksimum seviyede tutmak için çalışmalar devam etmektedir.

Bununla birlikte, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve atıl durumdaki 3 dereden biri olan Erenler Deresinin de ıslah çalışmasına başlanılmıştır. Yapılan çalışmalar ile dere tabanında oluşan balçık temizlenerek, dere güzergahının harçlı perde ile ıslah edilmesi planlanmıştır. Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi imar planı doğrultusunda çalışmalar özverili bir şekilde devam etmektedir” denildi.