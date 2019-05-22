Düzce'de yaz okulları başlıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okulların tatile girmesine az süre kala yaz okulları da açılmaya başladı. Bahçeşehir Koleji Düzce Kampüsü'nde açılacak olan yaz okulunda hem veliler rahat edecek hem de öğrenciler yaz aylarında bir çok branşta eğitim alacaklar.

Öğrenciler yaz tatilinde Bahçeşehir Koleji Düzce Kampüsü'nde açılacak olan yaz okulunda deneyimli eğitmenlerle, eğlence ve takım ruhunu yalayabilecekleri, spor, sanat ve robotik alanında kendilerine geliştirebilecekleri, Robotik, karakalem, takı tasarımı, orff, yüzme, basketbol, badminton, jimnastik, halk oyunları, satranç, akıl oyunları ve İngilizce kurslarına katılabilecekler.

Ayrıca kurslar sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında olacak. Bu sayede anne ve babalar rahatça işlerine giderken çocukları ise yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirebilecekler.

Birinci dönem kursları 17 Haziran ile 12 Temmuz tarihleri arasında ikinci dönem kursları ise 15 Temmuz ile 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Bu sayede yaz tatili için yazın ilk veya ikinci yarısı planı olan aileler de çocuklarını rahatça kurslara gönderebilecekler.