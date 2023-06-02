Düzce'de yeni açılan yollar asfaltlanıyor

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehrin muhtelif bölgelerinde gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra alternatif geçiş güzergahlarının açılarak trafiğin sağlıklı şekilde işlerliğine yönelik planlamalarını hayata geçiriyor.

Hava şartlarının uygunluğuna göre hareket ederek yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2022 yılının sonunda Körpeşler ile Çamköy Mahalleleri arasındaki bağlantıya da önemli katkı sağlayacak olan kavşağın yapımını tamamlayarak önemli bir eksikliği daha gideren müdürlük, şimdide iki mahallenin birbirine bağlantısını sağlayacak yolun çalışmalarına başladı.

PMT serilmesinin ardından asfaltlamaya hazır hale getirilen 3 kilometrelik yolda hızlı şekilde asfaltlama çalışmalarına da başlayan ekipler, asfalt serilmesi kısa sürede tamamlayarak yolun tamamen araç trafiğine uygun hale getirilerek hizmete açılmasını planlanıyor.