İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de yeni ambulanslar hizmete girdi

DÜZCE(İHA) – Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce’de kullanılmak üzere 4 adet 4x4 acil yardım ambulansı tahsis edilirken önümüzdeki günlerde 5 adet daha ambulans, donanımları tamamlandıktan sonra geleceği bildirildi.

DÜZCE(İHA) – Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'de kullanılmak üzere 4 adet 4x4 acil yardım ambulansı tahsis edilirken önümüzdeki günlerde 5 adet daha ambulans, donanımları tamamlandıktan sonra geleceği bildirildi.


Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri yerinde, hızlı, etkin ve nitelikli acil sağlık hizmeti sunmak adına 16 adet istasyon ile hizmet vermekte. Düzce'de 31 adet acil yardım ambulansı acil sağlık hizmetlerinde kullanılıyor. 7 adet 4x4, 2 adet paletli 4x4, 1 adet 4 sedyeli, 1 adet obez ve yoğun bakım, 20 adet 4x2 ambulans bulunmakta. Sağlık Bakanlığınca Sağlık politikaları gereği sağlık hizmetlerinin genişlemesi ve kullanılan hizmet araçlarının yenilenmesi için 2019 yılı içinde 4 adet 4x4 acil yardım ambulansı ise Düzce'ye tahsis edildi. Önümüzdeki günlerde ise 5 adet daha ambulans, donanımları tamamlandıktan sonra gönderileceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.