Düzce'de yeni müdür ve müdür yardımcıları belli oldu

Düzce'de yeni eğitim kuruluşlarının müdürleri belli oldu. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde eğitim kurumlarında görev alacak üst düzey idarecilerin atamaları Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapıldı. Bu kapsamda Düzce Öğretmen evi müdürü Caner Bağ olurken, mevcut müdürü Adnan Kırca, Düzce Özel Eğitim Anaokulu'nda müdür olarak atandı. Akçakoca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne ise Sinan Bozkurt atanırken, Müdür yardımcılığı görevine Necati Bekişdamat atandı.

10 okulda müdürler değişti

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiler göre 10 okulda müdürler değişti. Buna göre Hasan Yalılı Akçakoca Süha Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, İbrahim Bayrak Cumhuriyet Anadolu Lisesine, Naciye Yağmur Sancaklar İlkokulu'na, Osman Özcan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'na, Kadir Sönmezoğlu Akçakoca Cumhuriyet İlkokulu'na, Onur Kunduz Gölyaka Şehit Ercan Eker İlkokulu'na, Oktay Silo Doğanlı Eşref Taşhan İlkokulu'na, Mehmet Albayrak Rıza Malatyalı İlkokulu'na, Atalay İnan Kaynaşlı Dipsizgöl İlkokulu'na ve Hikmet Sezgin Çilimli Yenivakıf İlkokulu'na müdür olarak atandı.

20 okula yeni müdür yardımcısı

2021-2022 Eğitim Öğretim dönemi öncesinde okullarda görev alacak yeni müdür yardımcıları da belli oldu. Buna göre Seracettin Yiğit Düzce Arsal Anadolu Lisesi'ne, Ahmedi Zemçi Yılmaz Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne, Ufuk Yılmaz Akçakoca Süha Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, Ayhan Gül Atatürk Anadolu Lisesi'ne ve Mükremin Doğan Yığılca Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne müdür başyardımcısı olarak atandı. Jale Sırdaş TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'na, Hüseyin Dinç Gümüşova İlkokuluna, Şakir Barış Başar Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, Burhan Çetin Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'na, Seyfettin Demirer Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, Sibel Ayas Düzce Güzel Sanatlar Lisesi'ne, Selim Tan Yeni Mahalle İlkokulu'na, Kerim Güllü Hamit Şerifoğlu Ortaokulu'na Uğur Duman Kaynaşlı Sarıçökek İlkokulu'na, Muharrem Kılçık Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne, Metin Alaylı Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Eslem Arslan Fatih İlkokulu'na, Nuri Genç Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ve Hüseyin İnceçınar Düzce Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne müdür yardımcısı olarak atandı.