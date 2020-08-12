İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de yeni su kaynağından su verilmeye başlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de yaşanan su sıkıntısına Düzce Belediyesi’nden beklenen hamle geldi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yaşanan su sıkıntısına Düzce Belediyesi'nden beklenen hamle geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu yaptığı açıklama ile yeni su kaynağında su alınmaya başlandığını ve ilave ek depo ile birlikte su seviyesinin ilerleyen günlerde beklenen seviyeye ulaşacağını duyurdu.


Düzce'de son günlerde yaşanan susuzluk sorununa belediyeden çözüm geldi. Su depolarının yeterli seviyeye ulaşamaması nedeniyle yaşanılan su sıkıntısının ilerleyen günlerde son bulacağı haberini Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu verdi. Başkan Yardımcısı Kasapoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Düzce'de yaşanan su sıkıntısı depoların yeterli debiye ulaşamamasıydı. Belediye olarak ilave depo desteğini de tamamladık. Şu anda tüm depolarımıza yeni su kaynağından su almaya başladık ve depoları yeterli seviyeye ulaştırmak için dolum çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın evlerine 1-2 gün içerisinde tazyikli su gelmeye başlayacaktır.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.