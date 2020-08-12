Düzce'de yeni su kaynağından su verilmeye başlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yaşanan su sıkıntısına Düzce Belediyesi'nden beklenen hamle geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu yaptığı açıklama ile yeni su kaynağında su alınmaya başlandığını ve ilave ek depo ile birlikte su seviyesinin ilerleyen günlerde beklenen seviyeye ulaşacağını duyurdu.

Düzce'de son günlerde yaşanan susuzluk sorununa belediyeden çözüm geldi. Su depolarının yeterli seviyeye ulaşamaması nedeniyle yaşanılan su sıkıntısının ilerleyen günlerde son bulacağı haberini Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu verdi. Başkan Yardımcısı Kasapoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Düzce'de yaşanan su sıkıntısı depoların yeterli debiye ulaşamamasıydı. Belediye olarak ilave depo desteğini de tamamladık. Şu anda tüm depolarımıza yeni su kaynağından su almaya başladık ve depoları yeterli seviyeye ulaştırmak için dolum çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın evlerine 1-2 gün içerisinde tazyikli su gelmeye başlayacaktır.”