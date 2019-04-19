Düzce'de yeni yoller açılıyor

Merkez ve çevre mahalleler arasında bağlantıların yeniden şekilleneceği çalışmalar kapsamında dolgu işlemi yapılıyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün de eş zamanlı olarak yürüttüğü girişimler ile yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Beyciler ve Arapçiftliği mahallelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler yol açma çalışmalarına ek olarak zemin düzenlemede önemli bir kısım olan dolgu işlemine de devam ediyor. Merkez ve çevre mahalleler arasında ulaşımı kolaylaştıracak yeni akslar sayesinde trafik akışı alternatif yollara aktarılarak planlı kentleşmenin de yolu açılmış olacak. Özellikle Arapçiftliğinde devam eden çalışmalar kapsamında 15 metre olarak planlanan yol sayesinde çevre mahallelerde de trafik akışını önemli ölçüde rahatlatması bekleniyor.