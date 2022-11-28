İhlas Haber Ajansı

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Düzce'de yıkım devam ediyor

Düzce’de meydana gelen 5.

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı binalardan 5'inin yıkım işlemleri tamamlandı.


Depremin ardından yaraların sarılmaya devam ettiği Düzce'de hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Şehir merkezi, Gölyaka, Cumayeri ve Çilimli'de belirlenen hasarlı yapılar ekipler tarafından yıkıldı. Acil yıkılması için planlanan diğer yapılar için ekipler tahliye çalışmalarını bir yandan sürdürüyor. İl genelinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinden alınan bilgilere göre 5 binanın yıkımının tamamlandığı öğrenildi.

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