Düzce'de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu: 2 gözaltı

Düzce'de yılbaşı öncesinde kaçak alkol ile ilgili ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda 46 litre kaçak içki ele geçirildi. 2 şahıs gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde Akçakoca'da operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli şahsın ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda toplam 100 litre etil alkol, 298 adet alkol kiti, 46 litre sahte/kaçak içki, 83 adet cinsel içerikli ürün bulunarak el konuldu. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı.