Düzce'de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu: 2 gözaltı

Düzce’de yılbaşı öncesinde kaçak alkol ile ilgili ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda 46 litre kaçak içki ele geçirildi.
Düzce'de yılbaşı öncesinde kaçak alkol ile ilgili ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda 46 litre kaçak içki ele geçirildi. 2 şahıs gözaltına alındı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde Akçakoca'da operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli şahsın ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda toplam 100 litre etil alkol, 298 adet alkol kiti, 46 litre sahte/kaçak içki, 83 adet cinsel içerikli ürün bulunarak el konuldu. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı.