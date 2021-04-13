Düzce'de yoğun bakım yatak sayısı 79'a yükseldi

Yapılan yenileme sonrasında yatak sayısı 79'a yükseldi. İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'da serviste incelemelerde bulundu.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yeni açılan 12 yataklı ikinci seviye yoğum bakım servisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yapılan yenileme sonrasında yoğun bakım ünitesinde yatak sayısının arttığını belirten Dr. Yasin Yılmaz, “Düzce Atatürk Devlet Hastanemizde 16 yataklı birinci basamak yoğun bakım, 35 yataklı ikinci basamak yoğun bakım ve 29 yataklı üçüncü basamak yoğun bakım ünitelerimiz bulunmaktadır. Toplam yoğun bakım yatak sayımız 79 olmuştur. Korona virüs sebebiyle 22 yataklı yeni geçici yetişkin yoğun bakım ünitesi de bu servisimize bağlıdır” şeklinde konuştu.