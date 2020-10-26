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Düzce'de yol açma, asfalt ve yama işi sürüyor

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Düzce’nin dört bir yanında yol açma, yama ve asfaltlama çalışmaları ile yol konusundaki uzmanlığını gösteriyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Düzce'nin dört bir yanında yol açma, yama ve asfaltlama çalışmaları ile yol konusundaki uzmanlığını gösteriyor.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, ulaşım sıkıntısı veya yol sıkıntısı olan bölgelere imar planına göre yeni yollar kazandırılıyor. Düzce'nin birçok mahallesine eş zamanlı çalışmalar ile kilometrelerce yol açan belediye ekipleri, vatandaşların hayatlarını rahat ve güvenle devam etmeleri için birçok alanda çalışmalar yürütüyor.


Merkez ve merkeze yeni bağlanan mahallelerde yol bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler, kaldırım ve bordür taşı döşeme çalışmalarını da aksatmıyor.

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