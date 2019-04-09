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Düzce'de yol açma çalışmaları sürüyor

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yeni yol açma çalışmaları Arapçiftliği Mahallesi’nde devam ediyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yeni yol açma çalışmaları Arapçiftliği Mahallesi'nde devam ediyor.


Düzce Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler, mahallelerde kaldırım, yol açma ve asfaltlama çalışmalarına hız vererek hizmet atağını sürdürüyor. Yeni açılan yollar, ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlara rahat bir nefes aldırırken, Düzce'nin gelişimine de katkı sağlıyor. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Arapçiftliği Mahallesindeki yol açma işleminin tamamlanması ile birlikte altyapısı da tamamlanarak caddenin asfaltlanacağı belirtildi.

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