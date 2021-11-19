Düzce'de yol çalışmaları sürüyor

Çalışmalar kapsamında Fen Lisesi ile Hal Kavşağı arasındaki bin 560 metrelik yolun asfaltlama işlemi tamamlandı. Bin 560 metrelik kısımda bitirilen çalışmaları Fen İşleri Müdürü Okan Kaltuğ ile birlikte inceleyen Başkan Özlü, "Kuzeybatı Çevre Yolunu Hal Kavşağına bağlayacak olan ikinci etapta çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yolun tamamen bitirilmesiyle birlikte çok büyük bir açığı daha kapatarak trafik sirkülasyonunu şehir merkezinde bir nebze olsun hafifletmiş olacağız. Aynı zamanda hava kirliliği ile mücadelemize de büyük katkı sağlayacak. Ekiplerimiz tarafından yapılan öz verili çalışmalarla asfaltlama işlemi kısa sürede tamamlanan yol, gece saatlerinden itibaren halkımızın hizmetine sunuldu. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.