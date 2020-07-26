Düzce'de yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Düzce'de karşıdan karşıya geçmeye çalışırken yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Feci şekilde can veren kadının eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, Düzce D-655 karayolu Şifalı Su mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolu'dan Zonguldak Ereğli'ye giden Adnan A. idaresindeki Temsa marka 81 AAV 999 plakalı yolcu otobüsü, karşıdan karşıya geçen 55 yaşındaki Hanife Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 20 metre sürüklenen kadın için bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken, yakınları sinir krizi geçirdi. Cenazenin başından bir an olsun ayrılmayan Hanife Yılmaz'ın eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ekipleri acılı eş ve oğlunu teskin etmeye çalıştı. Nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından cenaze Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otobüs şoförü Adnan A. ise gözaltına alındı. Otobüste bulunan yolcular firma tarafından tahsis edilen başka bir otobüsle yollarına devam etti. Kaza nedeni ile tek şeritten sağlanan trafik, otobüsün kaldırılması ile normal seyrine döndü.

Hanife Yılmaz'ın eşi, oğlu, gelini ve torunları ile Akçakoca'ya günübirlik tatile gittiği, Şifalı Su mevkiinde bulunan kaynaktan su almak için durdukları ve Hanife Yılmaz'ın suyu aldıktan sonra arabaya gittiği esnada kazanın meydana geldiği öğrenildi.