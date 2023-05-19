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Düzce'de yoldan çıkan kamyonet yan yattı: 1 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet yan yattı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Düzce Zonguldak karayolu Çiçekpınar köyü mevkiinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Akçakoca'dan Düzce istikametine gitmekte olan Z.Ö. yönetimindeki 67 ADB 948 plakalı kamyonet, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gittiği yönün tersine dönerek sulama kanalını aşıp yan yattı. Kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, yanında bulunan B.B. hafif yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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