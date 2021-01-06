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Düzce'de yüzlerce kaçak cinsel içerikli hap ele geçirildi

Düzce’de polis ekipleri tarafından bir araçta ve iş yerinde yapılan aramalarda bin 21 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Düzce'de polis ekipleri tarafından bir araçta ve iş yerinde yapılan aramalarda bin 21 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.


Edinilen bilgilere göre, Düzce il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, 4 Ocak tarihinde Kaynaşlı ilçesinde şüpheli bir şahsa ait araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 244 adet değişik markalarda hap ve benzeri ürünler ele geçirildi. 5 Ocak tarihinde de Düzce merkezde bulunan bir iş yerinde ekipler tarafından arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 777 adet hap ve benzeri ürünler ile tabanca fişeği ele geçirildi.


Her iki olayda yakalanan 3 şüpheli hakkında idari işlem yapıldı. Ele geçirilen tabanca fişekleri ile ilgili ise 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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