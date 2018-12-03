Düzce'de yüzme bilmeyen kalmayacak

ve 4. Sınıf öğrencilerine yönelik “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı havuzun daha aktif olarak kullanılması, ilkokulda okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin Beden Eğitimi ile Oyun dersini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri amacıyla planlanan “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi başladı.

Cumhurbaşkanlığı 2. Yüz Günlük İcraat Programının sonuna kadar yaklaşık 100 bin çocuğa yüzme öğretilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda 19 Kasım 2018 tarihinden itibaren birer aylık periyodlarla 3 dönem halinde gerçekleşen projede, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörleri tarafından Düzce'de 800 öğrenciye yüzme öğretilmesi planlanıyor. Projenin ilk periyodunda Düzce'de 270 öğrenci projeden faydalanacaktır.