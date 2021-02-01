Düzce'de yüzme kursları pandemi önlemleri eşliğinde sürüyor

DÜZCE(İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi, Düzce'de korona virüs tedbirleri eşliğinde devam ediyor.

Ülke genelinde yüzme bilmeyenlere yönelik başlatılan ve süratle sürdürülen Yüzme bilmeyen kalmasın projesi korona virüs salgını tedbirlerine uyularak devam ediyor. Düzce'de de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde belirlenen öğrencilere yönelik Düzce Yüzme havuzunda eğitimler devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında girişlerde HES Kodu sorgulaması yapılıyor. Ayrıca yüzme havuzu her gün dezenfekte ediliyor. Proje kapsamında öğrencilere yüzme öğretilirken, performans çalışmaları da yaptırılıyor.