İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de yüzme kursları pandemi önlemleri eşliğinde sürüyor

DÜZCE(İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi, Düzce’de korona virüs tedbirleri eşliğinde devam ediyor.

DÜZCE(İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi, Düzce'de korona virüs tedbirleri eşliğinde devam ediyor.


Ülke genelinde yüzme bilmeyenlere yönelik başlatılan ve süratle sürdürülen Yüzme bilmeyen kalmasın projesi korona virüs salgını tedbirlerine uyularak devam ediyor. Düzce'de de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde belirlenen öğrencilere yönelik Düzce Yüzme havuzunda eğitimler devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında girişlerde HES Kodu sorgulaması yapılıyor. Ayrıca yüzme havuzu her gün dezenfekte ediliyor. Proje kapsamında öğrencilere yüzme öğretilirken, performans çalışmaları da yaptırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.