Düzce'de zabıtadan dilenci operasyonu

Haksız kazanç elde eden çok sayıda dilenciden toplam 428 TL paraya el konuldu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri düzenli denetimler çerçevesinde kent merkezinde dilencilere göz açtırmıyor. Vatandaşların manevi duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere şehir merkezinin birçok noktasında operasyon düzenleyen ekipler dilencileri Zabıta Karakoluna götürerek üstlerinde bulunan haksız kazançlara el koydu.

Denetimlerde dilencilerin üzerinden çıkan 428 TL paraya el konulurken, Kabahatler Kanunu çerçevesinde her birine cezai yaptırım uygulandı. Daha çok çocukların dilendirildiğini tespit eden ekipler, dilencilere yönelik denetimlerin belli aralıklarla düzenli olarak devam edeceğini açıkladı.