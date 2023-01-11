İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Düzce'deki cezaevine kütüphane kurulacak

Adalet Bakanlığı tarafından hükümlüler için "Kitap İyileştirir" sloganıyla başlatılan kitap bağışı kampanyasına Düzce Adliyesi’nden de destek verildi.

Adalet Bakanlığı tarafından hükümlüler için "Kitap İyileştirir" sloganıyla başlatılan kitap bağışı kampanyasına Düzce Adliyesi'nden de destek verildi.


Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde ülke genelinde bulunan cezaevlerine kütüphane kurulması için çalışma başlatıldı. Proje çerçevesinde mahkumların bulunduğu alanlarda kütüphaneler ve kitaplıklar kurulacak. Düzce'de de bu konu ile ilgili kitap bağış kampanyası başlatıldı. Katılım sağlayan protokol üyelerinin tek tek bağışladıkları kitaplar, Düzce cezaevine gönderilecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.