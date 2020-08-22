İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'deki hayvan sayısı 88 bin 580 olarak açıklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de küçük ve büyükbaş hayvan sayısı haziran ayı itibariyle toplam 88 bin 580 olarak açıklandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de küçük ve büyükbaş hayvan sayısı haziran ayı itibariyle toplam 88 bin 580 olarak açıklandı.


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce'de büyükbaş hayvan sayısı 2020 yılı Haziran sonu itibariyle 67 bin 454 baş olarak gerçekleşti. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan Sığır sayısı 65 bin 605 baş olurken, Manda sayısı ise bin 849 baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvan sayısı Haziran sonu itibariyle 21 bin 126 baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan Koyun sayısı 20 bin 067 baş olurken, Keçi sayısı ise, bin 59 baş olarak gerçekleşti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.