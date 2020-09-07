Düzce'deki imkanı olmayan öğrenciler için EBA destek noktası

Düzce'de EBA'ya giriş imkanı olmayan ya da giriş yapmakta zorlanan öğrencilere yönelik olarak tüm okullarda destek noktaları çalışması yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada “2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 31 Ağustos tarihinde açılacak olup, salgın nedeniyle 21 Eylül tarihine kadar uzaktan eğitim şeklinde devam edecektir. Bu süreçte EBA'ya giriş imkanı olmayan ya da giriş yapmakta zorlanan öğrencilerimize yönelik olarak Bakanımız Ziya Selçuk tarafından tüm okullarımızda EBA Destek Noktaları çalışması yapılacağı açıklanmıştı. Yapılan bu çalışmayla, evlerinden EBA'ya giriş imkanı olmayan tüm öğrencilerimizin evlerine en yakın okullarda, okul idarelerinin hazırladığı program dahilinde uzaktan eğitimlerine devam etmeleri sağlanacaktır. Bu kapsamda müdürlüğümüz, ilimiz genelindeki tüm okullarda EBA Destek Noktası kurulması için çalışmalara başladı. Kısa sürede 80 okulumuzda öğrencilerimizin kullanabileceği destek noktaları oluşturuldu. Müdürlüğümüzün de katkılarıyla, Düzce Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde örnek bir EBA Destek Noktası oluşturuldu ve Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un da katılımıyla "81 İlden 81 EBA Destek Noktası Açılışı" programında faaliyete geçti. Açılış programına İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit, EBA Destek Noktası Proje Koordinatörü öğretmenimiz Ali Kemal Ardıç, Bilişim Teknolojileri İl Koordinatörümüz Bilgin Can, Okul Müdürü Şeref Kıldıran, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar. Öğrenciler, evlerine en yakın okulda bulunan EBA Destek Noktalarındaki okul müdürlüklerine giderek bu merkezlerden yararlanabilecekler. Ayrıca kısa zamanda tüm okullarımızda EBA Destek Noktalarımızın kurulumları tamamlanarak, öğrencilerimizin kullanımına sunulacaktır” denildi.