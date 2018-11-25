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Düzce'deki kaza sonrası hastane karıştı, güvenlik görevlisi yaralandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kaza sonrasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün yakınları hastanede kargaşa çıkardı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kaza sonrasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün yakınları hastanede kargaşa çıkardı. Kargaşayı engellemek isteyen güvenlik görevlisini önce ellerindeki çayları üzerine attılar, ardından darp ederek yaraladılar.


Düzce Akçakoca karayolunda, motosikletin yayaların arasına dalması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Müslüm Kuru'nun yakınları hastanede taşkınlık yaptı, sağlık görevlilerini darp etmeye çalıştı. Acil Serviste nöbetçi olan Özel Güvenlik Görevlisi Faruk Y., kargaşayı ayırmak isterken kalabalıktan üzerine çay atılarak yakıldı. Acı içinde kalan güvenliği darp etmeye başlayan grup, güvenlik görevlisini yaralayarak olay yerinden ayrıldı. Vücudunun çeşitli yerleri yanan ve darp sonucu yaralanan güvenlik görevlisine ilk müdahale acil serviste yapıldı. Güvenlik görevlisini darp eden şahısların yakalanması için polis çalışma başlatıldı.



Olay


Kaza, Akçakoca'dan Düzce istikametine gitmekte olan Müslüm Kuru (26) idaresindeki plakasız motosiklet, Beyciler Sapağı mevkiinde yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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