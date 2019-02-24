Düzce'deki kazada anne baba öldü, 2 yaşındaki çocukları yaralı kurtuldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana gelen kazada anne ve baba hayatını kaybederken, 2 yaşındaki çocukları yaralı olarak kurtuldu.

TEM otoyolu Gümüşova rampalarında meydana gelen kazada hayatlarını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Kazada Orhan Bozkurt (38) ve Didem Bozkurt (36) çifti hayatını kaybederken, 2 yaşındaki çocukları Miraç Bozkurt ise yaralandı.