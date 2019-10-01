Düzce'deki ki selzedelere 5 milyon dağıtıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 17 Temmuz 2019 tarihinde aşırı yağış sebebiyle meydana gelen sel ve heyelan afetinde zarar gören 4 bin 166 kişiye Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı acil destek giderleri ödeneğinden 5 milyon tutarındaki destek dağıtıldı.

Düzce Merkez, Gölyaka, Çilimli, Cumayeri, Gümüşova ve Akçakoca ilçelerinde ürünleri zarar gören üreticilerin hasar tespit çalışmaları, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince yapılarak İl/İlçe Hasar Tespit Komisyonları tarafından karar altına alınmış, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Acil Destek Giderlerinden ödenek talep edilmişti. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Acil Destek Giderleri Ödeneğinden gelen 5 milyon tutarındaki acil destek ödeneği, Gölyaka ilçesinde 112 kişiye 63 bin 78 TL, Çilimli ilçesinde 105 kişiye 16 bin 385 TL, Cumayeri ilçesinde bin 263 kişiye 651 bin 848 TL, Gümüşova ilçesinde 98 kişiye 45 bin 26 TL, Akçakoca ilçesinde 2 bin 585 kişiye 4 milyon 222 bin 623 TL ve Merkez İlçede 3 kişiye bin 36 TL olmak üzere, toplamda 4 bin 166 üreticinin hesaplarına aktarılması için ilgili banka şubesine gerekli talimat verildiği bildirildi.