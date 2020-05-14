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Düzce'deki Milli Parklar konuşuldu

DÜZCE (İHA) – Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kapatılan milli parkların son durumu hakkında il müdürleri ile telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda Düzce'de bulunan milli parkların son durumu konuşuldu.


Korona virüs ile mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde bulunan tüm Milli Parklar ve mesire alanları kapatılmış ve misafir ağırlaması durdurulmuştu. Normalleşme sürecinin başlatılmasının ardından Milli parkların ne zaman açılacağı ise merak konusu olmuştu. Konu ile ilgili olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez'in başkanlığında telekonferans toplantısı düzenlendi. 81 İl Müdürü, Daire Başkanları, Bölge Başkanları ve milli park müdürlerinin katıldığı toplantıda Milli Parklar'da son durum konuşuldu. Düzce'de de bulunan milli parkların son durumunun konuşulduğu toplantıda kısa süre sonra milli parkların açılarak normalleşme sürecine destek vereceği öğrenildi.

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