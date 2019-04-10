Düzce'deki süs havuzları temizleniyor

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından il merkezinde bulunan süs havuzları temizlenerek bakımları yapılıyor. İçerisinde biriken çöplerle çirkin görüntü oluşturan süs havuzları, ekipler tarafından temizleniyor. Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezinde bulunan havuzların içine atılan çöpler titizlikle temizlenirken, armatürlerin tıkanması önleniyor.