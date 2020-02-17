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Düzce'deki yabancılar Türkçe öğreniyor

Düzce’de başlatılan proje ile ilde bulunan 100’e yakın mülteci, Türkçe öğreniyor.

Düzce'de başlatılan proje ile ilde bulunan 100'e yakın mülteci, Türkçe öğreniyor.


Ülkelerinde çıkan savaşlar sonrasında Türkiye'ye gelerek Düzce'ye yerleşen mülteciler, Türkçe bilmedikleri için kendilerini ifade etmekte zaman zaman zorluk yaşıyor. Bu konu ile ilgili olarak Düzce'de Halk Eğitim Merkezi ve Mülteci Destek Derneği tarafından hazırlanan "Kendimi Anlatabilirim" adlı proje Avrupa Birliği tarafından kabul edildi. Proje dahilinde Düzce dahil bir çok şehirde mülteci olanlara Türkçe eğitimin verilmesi için çalışmalara başlandı. Düzce Halk Eğitim Merkezinde başlayan eğitimlerde ilk etapta 100 mülteciye A1 seviyesinde Türkçe eğitimi veriliyor. Türkçe eğitimi aldıkları için mutlu oldukları ifade eden mülteciler, proje ile kendilerine dil öğrenme imkanı tanıyan herkese teşekkür ettiler.

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