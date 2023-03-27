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Düzce'den 2 ayda 754 ton fındık ihraç edildi

DÜZCE(İHA) – Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan binlerce ailenin geçimini sağlayan Düzce’de Ocak ve Şubat ayında AB ülkelerine 754 ton iç fındık ihracatı gerçekleşti.

DÜZCE(İHA) – Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan binlerce ailenin geçimini sağlayan Düzce'de Ocak ve Şubat ayında AB ülkelerine 754 ton iç fındık ihracatı gerçekleşti.


Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada birinci sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de binlerce çiftçi tarafından üretiliyor. Fındık üretiminin önemli yerlerinden olan Düzce'de de Ocak ayında 489 ton, Şubat ayında 265 ton olmak üzere toplam 754 ton iç fındık ihracatı yapıldı.


Düzce'de de geçen yıl 20 bin 299 ton 35 kilo iç fındık ihracatı yapılmıştı.

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