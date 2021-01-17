Düzce'den 4.2 milyon kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bulunan kanatlı hayvan çiftlikleri ve besihanelerden Aralık ayında diğer şehirlere 4 milyon 268 bin 235 adet sevkiyat yapıldı.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerinden alınan bilgilere göre, hayvan ve hayvansal ürün işlemleri kapsamında Aralık ayı içerisinde 4 milyon 268 bin 235 adet kanatlı hayvanlar diğer şehirlere sgönderildi. Düzce'de bulunan besihanelerde 23 bin 260 kilogram karkas et ve 2 bin 500 kilogram hayvansal yağ sevki de gerçekleşti.