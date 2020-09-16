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Düzce'den AB ülkelerine 254 bin 900 kilo fındık ihraç edildi

DÜZCE (İHA) – Düzce il Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Düzce’den Avrupa Birliği üye ülkelerine Ağustos ayında 254 bin 900 kilo fındık ihraç edildiğini bildirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce il Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Düzce'den Avrupa Birliği üye ülkelerine Ağustos ayında 254 bin 900 kilo fındık ihraç edildiğini bildirdi.


Fındık üretiminin önemli merkezlerinden olan Düzce'den Avrupa Birliğine üye ülkelere fındık ihracatı devam ediyor. Bu kapsamda Ağustos ayında Düzce'den 254 bin 900 kilo fındık ihracatı gerçekleşti. Fındık hasadının başlaması ile birlikte önümüzdeki aylarda bu rakamın daha da artması bekleniyor.

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