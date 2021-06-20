Düzce'den Ağrı'ya kütüphane yardımı

DÜZCE(İHA) – Ağrı'dan Düzce'ye Tapu Müdürü olarak atanan Gülşen Sağlam, Düzce'de başlattığı kitap kampanyası ile Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde bulunan Telçeker köyü'nde bulunan ilkokuluna kitap ve kütüphane yardımında bulundu.

Düzce Tapu Müdürlüğü'nde geçtiğimi aylarda başlatılan kitap kampanyası sona erdi. Sona eren kampanya kapsamında Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi'nde bulunan ve İran sınırında yer alan Telçeker Köyü'nde ki ilk okula kitap ve kütüphane yardımı yapıldı. Ağrı'dan Düzce'ye gelerek Tapu Müdürlüğü görevine gelen Gülşen Sağlam'ın başlattığı kampanyaya Düzcelilerin dışında Türkiye'nin dört bir yanından da destek geldi. Gelen destekler sonrasında sadece kitap yardımı yapılacak olan köy okuluna maddi destekte gelince kütüphane yapılması içinde çalışmalar yapıldı. Okulun tüm eksiklikleri de başlatılan kampanya kapsamında tamamlandı. Tüm mobilyaları da komple yenilenirken, kitaplar önümüzdeki hafta ayrıştırılarak Ağrı'ya gönderilecek.